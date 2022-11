Gol dal mercato in Serie A: sorprese al primo e all'ultimo posto

C'è una squadra campana in cima alla classifica, ma non è il Napoli. E c'è una big in fondo alla graduatoria. Sono le sorprese che arrivano dai gol segnati dai nuovi acquisti, esclusi i ritorni dai prestiti. La squadra che al momento ha avuto un miglior contributo dai colpi effettuati l'estate scorsa è stata la Salernitana, a quota 13 (Dia 6 gol, Piatek 3, Candreva 2, Vilhena e Botheim 1).