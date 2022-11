Juve in pausa: niente tournée, tre amichevoli e allenamenti in casa

Tutto quasi pronto per il programma della Juve durante la lunga pausa dei Mondiali . Contrariamente alle tournée spesso organizzate durante l'estate, i bianconeri questa volta rimarranno quasi sempre alla Continassa per allenarsi. I tanti infortuni rimediati finora hanno probabilmente consigliato meno viaggi e più lavoro sul campo. Ci sarà, già fissata, una trasferta a Londra per un'amichevole da parte della squadra di Massimiliano Allegri .

Juve: ecco il programma durante la pausa mondiale

In questo momento, chi è rimasto e non parteciperà ai Mondiali o a impegni con la Nazionale, è in vacanza per qualche giorno. Poi, però, si farà sul serio con amichevoli di prestigio, per non perdere il ritmo partita in attesa della ripresa della Serie A, fissata per il 4 gennaio con la trasferta in casa della Cremonese.