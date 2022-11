Juve, Fagioli ko: "Torno presto". Di Maria lo consola dal Qatar

Nicolò Fagioli ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale e non parteciperà all'amichevole dell 'Italia contro l' Austria, in programma domenica, a causa di un risentimento al piede destro: sui social il centrocampista della Juve si è detto dispiaciuto per il forfait con gli Azzurri , ma ha rasserenato i tifosi sulle sue condizioni.

Fagioli: "Voglio tornare subito in campo". Di Maria lo incita dal Qatar

"Dispiace molto lasciare questa convocazione, ma con tanta voglia di tornare a breve in campo", ha scritto sul proprio profilo Instagram il classe 2001 bianconero, che nelle ultime settimane si è imposto nella formazione di Allegri e ha debuttato in Azzurro. Tra le tante risposte sui social è arrivato anche l'incitamento dello stesso compagno di squadra Angel Di Maria, direttamente dal Qatar dove è impegnato per i Mondiali con la Nazionale argentina: l'ex Psg ha postato due emoticon di applausi, e Fagioli ha prontamente risposto a sua volta con tre cuori. Sulle condizioni di Fagioli non filtrano preoccupazioni: il giocatore rientrerà al 100% a gennaio in vista della ripresa del campionato.