Juve, Lippi e Conte brindano con Moggi: la foto dell'incontro virale sui social

Una foto pubblicata sui social per tutti i tifosi della Juve, che ha rievocato nostalgia e ricordi. Ma anche polemiche da parte delle altre tifoserie. E' infatti diventato virale uno scatto pieno di leggende bianconere, che si sono incontrate a Viareggio nel centro sportivo di Davide Lippi, agente sportivo e figlio dell'ex tecnico Marcello Lippi. Presenti tra i tanti Ciro Ferrara, Tacchinardi, Peruzzi, Pessotto, Di Livio, Conte e Moggi, oltre ovviamente al mister insieme al figlio. "Una bella sorpresa al nostro mister Lippi - scrive Ciro Ferrara sui social -, tanta voglia di rivederlo, dopo qualche tempo di lontananza. Avremmo potuto mettere gli scarpini e darci un sacco di legnate, come durante gli allenamenti, invece non siamo riusciti a smettere di raccontarci cose, scambiarci abbracci, prenderci un po’ in giro e farci delle gran belle risate. Quanto è bello così?". Presente anche Legrottaglie che scrive: "Momenti speciali con persone speciali che segnano la tua vita!!".