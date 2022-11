Albania: il primo ministro con la felpa della Juve insieme a Dua Lipa

Dua Lipa sorride perché ha ricevuto la cittadinanza albanese. Vicino a lei c'è il primo ministro albanese, Edi Rama, anche lui sorridente e con la felpa della Juve. La foto è sui social. La cantante, nata a Londra ma di etnia kosovaro-albanese, si è formata tra Londra e Pristina. Il presidente albanese Bajram Begaj le ha concesso la cittadinanza per i suoi meriti artistici e il “suo impegno in importanti cause sociali”. Rama si è voluto congratulare personalmente con la star ed è saltato subito agli occhi che indossava la felpa bianconera. Del resto, lui non ha mai negato di essere un tifoso della Juve e spesso è stato fotografato con i simboli della Vecchia Signora addosso.