TORINO - Anche grazie al comunicato della Juventus, iniziano ad emergere le cause delle dimissioni rassegnate in blocco dall'intero Consiglio d'Amministrazione bianconero. Ragioni che sarebbero da ricercare nelle ultime contestazioni della Consob sulle plusvalenze, che fanno seguito all'Indagine Prisma, condotta dalla Procura di Torino, con l'accusa di falso in bilancio. Una serie di questioni oggettive, che hanno suggerito un passo indietro da parte di tutti i protagonisti della vicenda.