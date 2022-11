Juve, Abodi: "Dimissioni cda? Atto opportuno, do un giudizio positivo"

Le dimissioni in massa del cda della Juventus hanno scosso non soltanto i tifosi bianconeri, ma tutta la Serie A . Un colpo di scena inaspettato, che rischia di avere serie ripercussioni anche sul campionato della "Vecchia Signora". Sull'addio di Andrea Agnelli dopo 12 anni, insieme ai saluti di Nedved e Arrivabene , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni il ministro dello Sport Abodi ai cronisti di Bruxelles.

Juve, il parere di Abodi sulle dimissioni del cda

Queste le dichiarazioni di Abodi: "Le dimissioni in massa del cda della Juventus rappresentano un'assunzione di responsabilità, quindi esprimiamo un giudizio positivo sulle dimissioni perché sono un atto opportuno, anche a difesa del grande patrimonio rappresentato dal club, che va ben oltre - per la sua storia e ci auguriamo per il suo futuro - di chi lo ha gestito, inizialmente con merito per certi versi, poi sarà la magistratura che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato. Questo è il momento della riflessione e dell'attesa".