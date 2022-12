Pogba: Juve, guarda come si allena

Per Paul Pogba è una continua rincorsa. L'obiettivo è riprendersi la Juve, anzi prendersela visto che quest'anno non si è ancora visto in campo. Il francese si sta allenando duramente in quel di Miami per recuperare la forma migliore. Tra uno sguardo ai connazionali impegnati ai Mondiali e la corda, tra gli elastici e il potenziamento muscolare. Vuole essere (quasi) pronto per quando ci sarà la ripresa del campionato.

Pogba: due settimane di sedute personalizzate Martedì il Polpo arriverà alla Continassa e c'è molta attesa da parte dei tifosi per rivederlo al campo di allenamento. Pogba, però, non si unirà subito al gruppo. La sua tabella di marcia per il recupero dall'intervento prevede infatti un paio di settimane di sedute personalizzate prima di poter correre insieme a tutti gli altri.