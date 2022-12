Caso Juve, il Codacons lancia una class action per gli azionisti

Si muove anche il Codacons sul caso Juve . Dopo la richiesta della Procura di Torino di rinvio a giudizio per l'ex presidente del club bianconero Andrea Agnelli e altri dodici indagati nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei bilanci e sulle plusvalenze , le associazioni dei consumatori hanno annunciato che stanno preparando un'azione collettiva (class action) in favore degli azionisti della società.

Caso Juve, il Codacons prepara una class action

"Dopo la richiesta di rinvio a giudizio recapitata ai vertici della Juventus compreso il club come persona giuridica, il Codacons sta preparando un’azione collettiva in favore degli azionisti della società - è la nota diffusa alla stampa -. Le ipotesi accusatorie sono false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di conseguenza, tutti gli azionisti che hanno acquistato e/o mantenuto nel portafoglio i loro titoli potrebbero essere stati lesi nei loro diritti ed interessi economici. Sul sito del Codacons è disponibile il modulo di nomina di persona offesa che ciascun aderente può scaricare e inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al fine di segnalare, con questo primo atto, la propria posizione alle Autorità".