Juve, doppio allenamento tra campo e palestra

Juve al lavoro con intensità alla Continassa per preparare le prossime amichevoli e, soprattutto, il ritorno in campo in campionato il prossimo 4 gennaio a Cremona contro i grigiorossi della Cremonese. Assenti i nazionali, tutti gli altri giocatori hanno svolto un doppio allenamento al Training Center sotto l'occhio vigile di Max Allegri.

Juve: mattinata su possesso palla e conclusioni in porta In mattinata, Locatelli e compagni ha lavorato sul campo, prima con un torello in gruppo, quindi con esercitazioni sul possesso della palla per poi passare allo sviluppo delle azioni e alle conclusioni in porta. Conclusione con la classica partitella.