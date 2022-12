Juve, in partitella brillano i goleador Kean e Chiesa

Ultimo allenamento della settimana in casa Juve oggi alla Continassa. I bianconeri hanno fatto una seduta congiunta con i ragazzi dell'Under 19 e poi Allegri ha fatto disputare una partitella della durata di 45 minuti a ranghi misti. Sono arrivate buone notizie in particolare per Moise Kean e Federico Chiesa.

Juve: oggi in rete anche il giovane Hasa Il punteggio finale è stato di 4-2. Si è scatenato Kean, autore di una tripletta. L'attaccante vercellese ha dimostrato di essere ancora ben centrato dopo l'ottima ultima parte di campionato prima della sosta per i Mondiali. Doppietta per Chiesa, che scalpita per riconquistare una maglia da titolare fisso. Spazio e gloria pure per il giovane Hasa, autore di una rete.