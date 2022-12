Juve, Kostic è l'Mvp di novembre

E' Filip Kostic è l'Mvp di novembre per i tifosi della Juve, L'esterno serbo riceverà l'Mvp of the Month Powered by Fifa23 il 7 gennaio, alla prima in casa dopo la ripresa contro l'Udinese. Subito dopo il riscaldamento delle due squadre e prima del calcio d'inizio, Kostic potrà ricevere l'ovazione del suo pubblico.

Kostic: un novembre super Kostic si è meritato il premio grazie alle prestazioni e ai voti ricevuti per le partite giocate a novembre. Con la Juve che è riuscita finalmente a decollare, il suo rendimento è stato molto alto. I bianconeri di Max Allegri hanno vinto tre partite su tre in campionato, in casa con Inter e Lazio e in trasferta a Verona.