Serbia-Svizzera 2-3 diretta: Freuler firma il controsorpasso

La Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G, fondamentale per accapararrarsi l'ultimo posto disponibile e proseguire il percorso al Mondiale in Qatar. Stojkovic può solo vincere e per farlo affida l'attacco a Dusan Vlahovic, per la prima volta titolare nel torneo, in coppia con Mitrovic. Dietro a supportarli ci sono l'altro juventino Kostic e Milinkovic Savic. Il successo potrebbe non bastare: tanto dipende anche dall'altra gara del girone, Camerun-Brasile.