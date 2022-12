Camerun-Brasile 0-0 diretta:  Epassy super su Martinelli e Militao

LUSAIL (Qatar) - Il gruppo G chiude il programma della prima fase del Mondiale in Qatar e definisce il quadro completo degli ottavi di finale: il Brasile, già sicuro della qualificazione, affronta il Camerun, che sogna un successo che varrebbe la qualificazione. Tite, commissario tecnico della nazionale verde-oro, già da giovedì ha preannunciato un ampissimo turn-over, per dare spazio a rincalzi di valore e far rifiatare i titolari. I leoni indomabili di Song, invece, si presentano con la volontà di compiere l'impresa. Nei due precedenti ai Mondiali ha sempre vinto il Brasile, 3-0 nel 1994 e 4-1 nel 2014.