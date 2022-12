Agnelli, ultimi blitz da presidente della Juve

Non era un fantasma, anche se un po' di stupore l'ha suscitato quando è comparso, almeno tra i tifosi e gli addetti ai lavori presenti. A un certo punto dell'allenamento, infatti, è arrivato a bordo campo anche Andrea Agnelli. Una breve apparizione quella del presidente dimissionario della Juve, pochi minuti trascorsi tra Matteo Tognozzi e Federico Cherubini, con lo sguardo rivolto all'allenamento della squadra di Max Allegri mentre parlava fitto fitto con il ds. Sono questi gli ultimi giorni da numero uno della Juve per Agnelli, ma pure per lo stesso Cherubini sembra proprio che questi possano essere gli ultimi mesi da direttore sportivo: la rifondazione del club bianconero sarà pressoché totale e riguarderà anche l'area sportiva, proprio mentre Agnelli respirava ancora un po' di campo c'è un mercato dei dirigenti che prosegue. L'attuale dg è già stato individuato in Maurizio Scanavino, destinato però a tornare alla fine del suo mandato al ruolo in Gedi. Il futuro presidente sarà Gianluca Ferrero, al lavoro per comporre un cda nuovo di zecca, un autentico governo tecnico per affrontare la bufera. Ma le linee guida di John Elkann portano anche alla ricerca di un vicepresidente (che in molti identificherebbero in Alex Del Piero, ci sarebbe e ci sarà molto di cui parlare) e di un capo dell'area sportiva: decisiva sarà la partita legata al ritorno di Beppe Marotta, anche il nome del direttore sportivo dipenderà da come andrà a finire con un ricco casting di profili di diverso tipo ed esperienza.