Juve, Chiesa e Vlahovic ai box: saltano il test con l'Arsenal

TORINO - Non ci sono solo le condizioni di Bonucci sotto osservazione in casa Juve. Oltre al difensore, che si è fermato per un infortunio rimediato in allenamento e verrà sottoposto a nuovi controlli tra dieci giorni, anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic salteranno l'amichevole di lusso contro l'Arsenal in programma sabato (17 dicembre) a Londra.