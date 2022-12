Mihajlovic, Bonucci: "Perso un Uomo con valori che pochi hanno"

Sinisa Mihajlovic si è spento all'età di 53 anni, dopo aver perso una lunga guerra contro la leucemia, ma il suo ricordo non verrà mai sconfitto. Il serbo è stato un uomo rispettato da tutti, anche dagli avversari e da chi non ha mai avuto il piacere di essergli compagno o di averlo avuto come allenatore. Ne è un esempio Bonucci, che sui social ha elogiato il tecnico da poco scomparso.