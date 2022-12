Mihajlovic, Donnarumma: "Grazie per aver creduto in me"

Per Gianluigi Donnarumma , Sinisa Mihajlovic non è stato un semplice allenatore, ma colui che lo ha lanciato. Il 25 ottobre del 2015 infatti, nella partita casalinga vinta 2-1 contro il Sassuolo , l'attuale portiere della Nazionale viene scelto come titolare dal tecnico serbo, conquistando grazie a ottime prestazioni il posto fisso.

Donnarumma per sempre grato a Mihajlovic

Dopo la notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, Gianluigi Donnarumma è stato uno dei primi a omaggiare il tecnico serbo sui social: "Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister", conclude l'estremo difensore del Psg.