Mihajlovic, Zanetti: "Il tuo modo di essere Sinisa è stato un esempio"

Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic , anche l' Inter si è unita al cordoglio per ricordare il tecnico serbo: "FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari".

Zanetti però ha voluto omaggiare anche sui social l'ex compagno Mihajlovic: "Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace", si conclude così il post su Instagram.