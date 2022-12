Arsenal-Juve 0-0 diretta: palo di Nketiah

Amichevole importante per la Juve , che affronta l' Arsenal all' Emirates Stadium per avvicinarsi al meglio alla ripresa della Serie A . Avversario di spessore per i bianconeri, che affrontano la squadra di Mikel Arteta , gia vittorioso per 2-1 sul Milan nella partita di Dubai e attuale capolista della Premier League. Tantissime assenze per il tecnico Massimiliano Allegri , che ha puntato sui molti giovani della Primavera.

19:40

40' - Kean troppo solo

La Juventus pensa quasi esclusivamente a difendersi. Per Kean, spesso troppo solo, non è facile mettersi in evidenza. Una sua progressione in solitaria viene stoppata dalla difesa dell'Arsenal.

19:35

35' - Palo di Nketiah

Ancora un errore in uscita di Gatti (il secondo consecutivo); Nketiah ne approfitta e calcia sull'uscita di Perin: la palla colpisce il palo.

19:34

34' - Gol annullato a Nketiah

Calcio di punizione dal limite per l'Arsenal: il tiro di Odegaard viene respinto dalla barriera; sugli sviluppi Nketiah si trova davanti a Perin e insacca, ma l'attaccante dell'Arsenal è pescato in fuorigico: rete annullata.

19:33

33' - Errore di Gatti, Odegaard pericoloso

Errore in uscita per la Juventus: Gatti sbaglia un appoggio e serve involontariamente Odegaard, la conclusione dal limite termina alta.

19:25

25' - Primo squillo per la Juve

Primo tentativo per la Juventus, firmato da Miretti: il centrocampista si gira in area e fa partire un tiro potente, ma centrale: il portiere dell'Arsenal Ramsdale si accartoccia e blocca.

19:23

23' - Infortunio per Nelson

Arteta costretto ad un cambio: esce Nelson (infortunato ad un flessore) ed entra il giovane Marquinhos.

19:14

14' - Nketiah vicino al gol

Si gioca ad una porta sola: la Juventus, piena di giovani, faticaad uscire dalla propria metà campo: Nketiah (schierato centravanti), si libera al tiro. Conclusione deviata in corner da Rugani.

19:10

10' - Vieira pericoloso

Gli uomini di Arteta fanno la partita, schiacciando i bianconeri nella loro metà campo: Fabio Vieira palleggia dal limite dell'area e calcia con il mancino: Perin si allunga e devia in corner.

19:00

1' - Gara iniziata

E' iniziata la sfida amichevole tra Arsenal e Juventus. Un test per Massimiliano Allegri per testare lo stato di forma dei suoi e alcuni giovani.

18:30

Bianconeri in formazione rimaneggiata

Il tecnico juventino Allegri manda in campo una formazione giovanissima anche in virtù delle numerose assenze in casa bianconera: Pogba, Chiesa, Bonucci e Cuadrado sono infortunati, Vlahovic è ancora alle prese con la pubalgia. Ma alla lista degli assenti si aggiungono anche Kostic, McKennie, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Szczesny e Milik, che non sono ancora tornati a disposizione mentre Paredes, Di Maria e Rabiot saranno impegnati nella finale dei Mondiali Argentina-Francia.

17:55

Arsenal-Juve, le formazioni ufficiali

ARSENAL: (4-3-3) Ramsdale, Tierney, White, Partey, Gabriel, Odegaard, Nketiah, Holding, Vieira, Nelson, Xhaka. All: Arteta

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Barrenechea, Locatelli, Fagioli, Soulé; Miretti; Kean. All. Allegri