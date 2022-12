Juve, doppio lavoro alla Continassa e mini torneo

La Juve continua la sua preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio in casa della Cremonese. Agli ordini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamento a due giorni dall'amichevole contro il Rijeka, il penultimo test prima del ritorno in campo ufficiale nel 2023.