Rabiot e il gol di Milik: il messaggio social scatena la polemica

Adrien Rabiot fa parlare di sé. Cremonese-Juve è tema di dibattito anche il giorno dopo, e non solo per quello che è successo in campo, ma anche per le reazioni annesse. Nel day after il protagonista, oltre al match winner Arkadiusz Milik, decisivo con il gol da calcio di punizione, è il centrocampista ex Paris Saint-Germain.