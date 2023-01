Chiesa: "Vittoria dedicata a Vialli. Ora dobbiamo alzare l'asticella"

“Il primo pensiero dopo questa vittoria - come affermato a Dazn - va a Gianluca Vialli. Ho avuto la fortuna di incrociarlo nella mia vita, è stata una fortuna per me. Nel periodo dell’Europeo è stato un calciatore in più, scendeva in campo con noi. L’emozione è fortissima, ci sarebbe da parlare per ore e ore. La curva continua a omaggiarlo, lo merita. È una vittoria per lui”.

"Ci siamo rimessi in carreggiata"

Chiesa è soddisfatto per la prestazione personale, ma l'obiettivo è quello di fare sempre meglio: “Sono stato fermo quindici giorni durante il ritiro, il mister non ha voluto rischiarmi nelle amichevoli. Sono partito in ritardo rispetto ai compagni. Cerco sempre di dare il massimo. Per me è stato un anno difficilissimo, ma me lo sono messo alle spalle. Devo lavorare di più per tornare al rendimento di prima. Non siamo partiti bene, ma ci siamo rimessi in carreggiata. Il mister dice che dobbiamo alzare sempre l’asticella per continuare così”.