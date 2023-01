Juve, Szczesny contro il Napoli per battere un record

La Juventus non si ferma più, e con lei anche Wojciech Szczesny . I bianconeri continuano a vincere, 8 per ora le vittorie consecutive. Oltre ai successi, però, c'è anche una porta inviolata: negli 8 successi di fila la squadra di Massimiliano Allegri non ha subito neanche un gol. Merito della fase difensiva, ma anche del portiere polacco che sta dando una grande mano (in tutti i sensi) per continuare a vincere senza incassare reti. E ora Szczesny potrebbe battere un record prestigioso.

Szczesny e il record di imbattibilità

Il numero 1 bianconero, infatti, non subisce gol da ben 666' consecutivi. Ormai è ad un passo dal record di imbattibilità di un portiere straniero nel massimo campionato italiano, al momento detenuto dall'estremo difensore dell'Inter, Samir Handanovic. L'estremo difensore sloveno al momento gode del primato con 703' senza incassare marcature, realizzato nella stagione 2010/11 con la maglia dell'Udinese. Dunque a Szczesny basterà non incassare gol per altri 38' per diventare il portiere straniero nella storia della Serie A a mantenere la porta inviolata più a lungo. Un record da provare a battere, però, in una partita tutt'altro che semplice: di fronte alla Juventus, infatti, venerdì ci sarà il Napoli capolista, in un match che potrebbe significare tanto per le sorti del campionato.