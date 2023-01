Locatelli, gli auguri social della Juve e di Rabiot: "Festeggia bene ma non troppo..."

La Juventus festeggia i 25 anni di Locatelli attraverso un video pubblicato su Twitter. Il centrocampista sta trovando la giusta continuità, rivelandosi un punto fermo nelle scelte di Allegri nel filotto di otto vittorie consecutive (ha saltato solo il Lecce) ottenute dai bianconeri in campionato. Ieri, nel corso del match con l'Udinese, è stato sostituito con Paredes al 17' della ripresa. Gli auguri sono arrivati da tanti compagni di squadra, compresi quelli della Nazionale come Gianluca Mancini. Particolari quelli di Rabiot: "Auguri grande. Festeggia bene, ma non troppo". Un messaggio che anticipa l'importanza del match di venerdì col Napoli, dove sarà in ballo la lotta scudetto nell'infuocata arena del Maradona.