La rimonta della Juve ricorda quella della stagione 2015/2016

Le otto vittorie consecutive hanno permesso alla Juventus di agganciare il secondo posto in classifica, con un ritardo di sette lunghezze dal Napoli ma con un big match da giocare al Maradona venerdì sera che potrebbe riaprire i giochi. Una cavalcata insperata fino a qualche mese fa, basti considerare che prima di avviare il filotto di successi, la truppa di Allegri era, alla nona giornata, ottava in classifica a quota tredici punti. Una rimonta del genere non è nuova alla Juventus, come tra l'altro ricordato dallo stesso Rugani nel post gara del match con l'Udinese.