Il commovente ricordo di Ferrara e quel vecchio biglietto di auguri a Vialli : "Tra qualche giorno torni, vero?"

Ciro Ferrara ha voluto omaggiare Gianluca Vialli con un ricordo che lega profondamente i due, pubblicando sui social un biglietto scritto dal suo compagno di squadra nel 1995. Vialli si rivolge a Ferrara con fare ironico, in rima; un testo che l'ex calciatore partenopeo ha custodito gelosamente a distanza di ventotto anni. Ferrara, attraverso il proprio profilo Instagram, gli ha dedicato queste parole: "Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male".

"Grazie per il viaggio che abbiamo fatto insieme"

Ferrara ha poi ricordato l'amico nel corso della messa svoltati nella parrocchia Cristo Re di Cremona: "La cosa che contraddistingue Luca è che è stato molto più forte fuori dal campo che dentro. E poi la sua educazione, che è stata forse la cosa che più mi ha sorpreso piacevolmente. Un ragazzo educato, un ragazzo che si metteva sempre a disposizione degli altri, come solo i grandi capitani sanno fare. E quindi, Luca... Grazie per il viaggio che abbiamo fatto insieme".