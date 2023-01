"Di Maria addio alla Juve: tornerà in Argentina. Ecco i club che lo vogliono"

Non si diradano i dubbi legati al futuro di Di Maria, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento non sono stati intavolati discorsi relativi a un rinnovo, con le voci di un possibile approdo in un'altra squadra che aumentano di giorno in giorno. Dal Sudamerica si parla di un concreto interesse da parte delle compagini brasiliane del Botafogo e dell'International di Porto Alegre, ma non si esclude la possibilità che Di Maria possa ricevere una proposta milionaria da parte di un club dell'Arabia Saudita. Romantico, invece, sarebbe il ritorno al Rosario Central, club argentino da cui è partita la carriera di Di Maria.