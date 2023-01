"Juve, interesse per un attaccante della Championship"

Anass Zaroury ha fatto parte della spedizione che ha visto il Marocco arrivare fino alle semifinali dei mondiali in Qatar. L'esterno offensivo, classe 2000, attualmente veste la maglia del Burnley, compagine militante in Championship. Il club inglese l'ha prelevato la scorsa estate dai belgi del Charleroi, strappandogli la firma per un contratto quadriennale. Positivo il rendimento in campionato, con sedici presenze e cinque reti. Rilevante anche la doppietta in FA Cup di sabato scorso, con Zaroury che è stato protagonista nel successo ottenuto dal Burnley sul Bournemouth. Oltre alla Juventus, avrebbe mostrato un interesse per il calciatore marocchino anche il Getafe.