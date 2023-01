Esame "farsa" di Suarez, al via la prima udienza: tra i testimoni Agnelli e Cherubini

Prima udienza oggi a Perugia sul caso Luis Suarez , scaturito dall'esame farsa sostenuto dall'attuale attaccante del Gremio presso l'Università per Stranieri dek capoluogo umbro . Il processo coinvolge l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli , la professoressa Stefania Spina e l'ex direttore generale Simone Olivieri : l'accusa ipotizza i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e falso ideologico e materiale per avere istituito una prova " ad personam " per l'attaccante uruguaiano, all'epoca dei fatti nel mirino dei bianconeri, ma solo se fosse riuscito a ottenere la cittadinanza italiana per la quale era necessaria la certificazione, e di avergli rivelato in anticipo i contenuti della prova.

Tra i testimoni anche Agnelli e Cherubini

Tra i trentasei testimoni che la procura umbra ha chiesto di ascoltare ci sono anche Andrea Agnelli, presidente dimissionario della Juve, e il direttore sportivo Federico Cherubini, oltre a Suarez stesso, l'ex ministro Paola De Micheli e l'avvocato Maria Cesarina Turco, prosciolta in udienza preliminare e che, nel capo d'accusa contestatole per concorso in falso ideologico, era considerata "legale incaricato dalla società Juventus football club" all'epoca interessata a tesserare Suarez. Nel dicembre 2021, la Procura Federale, in sede di Giustizia Sportiva, ha archiviato la posizione della Juventus in quanto "non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell'ambito dell'ordinamento federale sportivo di dirigenti o tesserati".