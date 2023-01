La tentazione di Allegri per la Juve: Chiesa contro il Napoli

TORINO - Margini per le allegrate, forse non ce ne sono ancora. Troppi e pesanti gli indisponibili in casa Juve, la parola d’ordine in queste circostanze non può che essere continuità: d’altronde merita fiducia l’ossatura che ha collezionato otto vittorie di fila senza subire reti, riuscendo a trasformare la partita con il Napoli in una inattesa sfida scudetto. Ma un modo per stupire e cambiare i piani c’è, perché c’è una tentazione in particolare che stuzzica la fantasia di Max Allegri: quella di lanciare Federico Chiesa fin dal primo minuto al Maradona.

Questione di tenuta, del giocatore e di tutta la squadra: perché nel 3-5-2 del rimontone in classifica, infatti, Chiesa ha dimostrato di poter fare la differenza anche da esterno a tutta fascia. Un conto però è uno spezzone, seppur ampio, come quelli disputati contro Cremonese e Udinese. Un conto è scendere in campo dall'inizio. Quanto ha nelle gambe Chiesa in questo momento? È la prima domanda in cerca di risposta, ma almeno un'ora potrebbe finalmente essere pronto a disputarla. E soprattutto: per quanto tempo può questa Juve permettersi una formazione con Chiesa e Filip Kostic sulle fasce oltre ad Angel Di Maria e una punta pura (Arek Milik più di Moise Kean)? Maggiormente delicata questa risposta, specialmente considerando un avversario che fa della fase offensiva il proprio punto di forza. La tentazione però c'è e Allegri a una Juve con Chiesa titolare contro il Napoli ci sta pensando, in attesa di capire se il piano vincente preveda il numero 7 bianconero in campo al fischio d'inizio o al triplice fischio finale di Doveri.