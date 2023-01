Juve, Allegri: "Complimenti al Napoli. Dispiace per Agnelli..."

"Complimenti al Napoli". Non servono altre parole a Massimiliano Allegri per commentare la sconfitta per 5-1 della Juventus al Maradona. Non c'è mai stata partita e, a quanto pare, l'allenatore dei bianconeri - intervenuto a Dazn - se n'era accorto subito: "Ci sono delle serate in cui ogni tiro è un gol per gli avversari. Nel nostro momento migliore abbiamo preso il secondo, il terzo arriva da angolo. Ma bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie ed iniziare di nuovo a lavorare. Il campionato è lungo".