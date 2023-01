Juve, l'ordine di Allegri dopo l'umiliazione non basta: la rabbia dei tifosi sui social

NAPOLI - La Juventus si lecca la ferite. La rovinosa sconfitta subita ieri al 'Maradona' contro un Napoli stellare fa scivolare i bianconeri a -10 dalla capolista. Una brutta battuta d'arresto per Massimiliano Allegri che, dopo 8 vittorie consecutive, voleva dare continuità in quello che poteva essere, per la sua Juve, uno spartiacque decisivo in chiave scudetto. Il tecnico livornese ammette che il risultato mette a nudo le difficoltà dei bianconeri ma non fa drammi: "Le sconfitte sono pesanti, ci sono sconfitte dove a volte sono meritate e immeritate. Stavolta è meritata, ma non ci deve demoralizzare. Bisogna riprendere il cammino", sottolinea Allegri il cui ordine è ora quello di "stare zitti e riprendere a lavorare. Il campionato è ancora lungo".