Juve, Marchisio dà ragione a Danilo: "Ma perdere così..."

Napoli-Juventus, Marchisio sull'umiliazione bianconera

Marchisio ha prima ricordato le parole pronunciate dal difensore brasiliano nel post partita, per poi fare anche i complimenti al Napoli di Luciano Spalletti per il primato: "Danilo: ” Non eravamo fenomeni prima, non siamo degli scarsi adesso”. La penso anche io così, però fa male una sconfitta del genere. Il Napoli non solo ha meritato la vittoria ma è giusto che sia in cima alla classifica. La miglior squadra del campionato".