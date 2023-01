Danilo e l'ultima partita della Juve di Agnelli: "Gli ho detto una cosa di persona"

Juve, la dedica di Danilo ad Agnelli

Danilo si è prima assunto tutte le responsabilità per il disastro difensivo della squadra di Allegri, sottolineando anche i grandi meriti del Napoli: "Sono stati superiori, l’hanno dimostrato. È un fatto, non c’è niente da dire. Dovevamo difendere meglio per giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è quello che è successo oggi e sono il primo a dire che non abbiamo fatto quello che dovevamo. Adesso però dobbiamo ripartire. Le 8 vittorie di fila non vanno dimenticate".

Il brasiliano ha quindi parlato di Andrea Agnelli, alla sua ultima partita come presidente della Juventus: "È sempre stato sempre un punto di riferimento per me e gli altri da quando sono arrivato qui. Lo devo solo ringraziare per ciò che ha fatto. Quello che devo dire gliel’ho già detto di persona. Mi dispiace per lui, per questa partita e questo risultato".