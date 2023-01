Juve, il riscatto deve passare dallo Stadium: la "mano" del calendario

Il riscatto della Juventus, dopo la pesante sconfitta con il Napoli, dovrà passare necessariamente per lo Stadium. Il calendario è amico del club bianconero, visto che delle prossime sei partite in programma, ben cinque si disputeranno tra le mura amiche. Si partirà giovedì, con il match di Coppa Italia con il Monza, per poi usufruire del doppio turno interno in campionato contro Atalanta e Monza. Il sette febbraio, la compagine di Allegri farà visita alla Salernitana, per poi poi usufruire di altri due turni casalinghi: prima contro la Fiorentina e poi con il Nantes per l'Europa League. Insomma, un calendario da sfruttare pienamente per cercare di cancellare la batosta del Maradona.