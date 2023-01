Napoli-Juventus diretta: segui LIVE la partita di oggi

Aggiorna

NAPOLI - Anticipo di lusso allo stadio 'Maradona', dove oggi (venerdì 13 gennaio, ore 20.45) Napoli e Juventus apriranno il programma della 18ª giornata di Seria A dando vita a una super sfida che vale mezzo scuedetto. Primi in classifica a +7 sugli stessi bianconeri e sul Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti proveranno ad allungare ulteriormente il vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri, che si presenta invece all'ombra del Vesuvio con l'ambizione di riaprire i giochi nella corsa al titolo. Di seguito la diretta...

16:07 Napoli, Osimhen: prova del 9 contro la Juve 'Prova del 9' stasera al Maradona per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, che ha ricevuto il riconoscimento come miglior giovane del 2022, deve spezzare il tabù Juventus: ha dovuto saltare le ultime due sfide contro i bianconeri per il terribile infortunio al volto. (LEGGI TUTTO) 15:59 Toto Sorbillo, il re della pizza: "Tutti pazzi per questo Napoli" Toto Sorbillo, il re della pizza a Napoli, racconta la stretta vigilia del big-match del Maradona che vedrà gli azzurri capolista sfidare la Juve (video dell'inviato V. Minutiello)

15:54 Napoli-Juve e il retroscena su Kvaratskhelia Prima della sfida del Maradona tra Napoli e Juve riemerge il retroscena di mercato sull'azzurro Kvaratskhelia: il talento georgiano era stato ad un passo dal vestire il bianconero. (LEGGI TUTTO) 15:45 Napoli-Juve, il coro di Abdoul per le vie della città Aspettando la Juve il musicista senegalese Abdoul allieta i passanti tra le vie della città con il coro celebre a Napoli: "Maradona è il mio idolo, spero che gli azzurri riescano a vincere stasera" (video dell'inviato V. Minutiello)

15:39 Napoli, la città si colora d'azzurro aspettando la Juve Cresce l'attesa tra le vie di Napoli per il big match contro la Juventus in programma questa sera al 'Maradona', con la città che si colora d'azzurro: le immagini del nostro inviato Valerio Minutiello.

15:36 Pronta una coreografia sugli spalti del Maradona Pienone annunciato da giorni e 55mila spettatori attesi (circa 4mila quelli ospiti) allo stadio Maradona, dove tra qualche ora il Napoli capolista ospiterà la Juventus seconda in classifica. Sale l'attesa nella città partenopea, con i tifosi azzurri pronti a colorare lo stadio con una speciale coreografia. 15:32 Tutti al murales di Maradona prima di Napoli-Juve Tantissimi tifosi assiepati ai Quartieri Spagnoli di fronte al murale dedicato a Diego Armando Maradona in vista del big match di oggi, che vedrà il Napoli ospitare la Juventus nello stadio che porta il nome del 'Pibe de Oro' (video dell'inviato V. Minutiello)

15:28 Sfida da un miliardo di euro: di chi è la rosa più ricca? Una sfida da un miliardo di euro quella tra Napoli e Juventus, big-match in programma al Maradona che mettà di fronte due formazioni dal valore elevatissimo: dai bianconeri degli svincolati di gran lusso (con ingaggi pesanti) agli azzurri ristrutturati e sostenibili con la scoperta di nuove stelle globali, di chi è la rosa più ricca? (LEGGI TUTTO) 15:17 Anche Diletta Leotta si prepara per la sfida Diletta Leotta, volto e voce di Dazn si gode Napoli a poche ore dal big-match del Maradona tra gli azzurri e la Juventus: la vista all'alba è mozzafiato. (GUARDA IL VIDEO)

15:00 Napoli-Juve, il derby della Rivoluzione Il commento di Italo Cucci sul big-match del Maradona tra Napoli e Juventus che aprirà il programma della 18ª giornata di Serie A. (LEGGI TUTTO) 14:52 Le scelte di Allegri: Chiesa jolly, torna Bremer Pochi dubbi per il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri in vista della big-match del Maradona contro la capolista Napoli: l'assetto della sua Juventus sarà simile a quello visto contro l'Udinese, con Milik titolare in attacco. (LEGGI TUTTO)

14:43 Le scelte di Spalletti: Politano favorito nel tridente Politano favorito nel tridente del Napoli: scelte praticamente già fatte per il tecnico azzurro Luciano Spalletti, che prima del big-match contro la Juve al 'Maradona' ha optato per una vigilia di semi-normalità, con i calciatori che hanno passato la notte a casa e non in ritiro. (LEGGI TUTTO)

14:30 Dybala e il pronostico su Napoli-Juve Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma ed ex juventino, ha parlato della super sfida del Maradona tra Napoli e Juve al termine della partita di Coppa Italia vinta dai giallorossi contro il Genoa: "La guarderò e...". (LEGGI TUTTO) 14:23 Fantasia Napoli, strappi Juve: tutto sulla grande sfida L'analisi tattica di Alberto Polverosi sul big-match del Maradona tra Napoli e Juve: i bianconeri di Allegri dovranno resistere per provare a ripartire con Kostic o Chiesa, ma Spalletti lì davanti ha un repertorio più completo. (LEGGI TUTTO)

14:19 'Maradona' strapieno: tifosi anche dalla Georgia 'Sold out' allo stadio Maradona per il big-match tra Napoli e Juventus. Nessun divieto di trasferta per i tifosi ospiti (4mila quelli attesi) ma controlli più stringenti dopo gli scontri tra ultras napoletani e della Roma avvenuto di recente sulla A1. Ad assistere alla partita anche 200 tifosi della Georgia, tutti fan di Kvaratskhelia che indosseranno una maglia dedicata. (LEGGI TUTTO) 14:11 Spalletti e Allegri 'infiammano' la vigilia Vigilia infuocata quella di Napoli-Juve. Ad 'accendere' la sfida i due tecnici, con il bianconero Massimiliano Allegri che ha definito la capolista azzurra come "la squadra più forte del campionato": "Inutile che si metta cappello e barba finta" è stata la replica del collega Luciano Spalletti. (LEGGI TUTTO)

14:00 Napoli-Juve, la notte di mezzo scudetto Stasera gli azzurri di fronte a uno snodo importantissimo: più volte c’è stata l'illusione di farcela, stavolta sembra diverso. (LEGGI TUTTO)