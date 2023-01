Juve, il messaggio di saluto per Nedved e Arrivabene

Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene ai titoli di coda. Da domani non faranno più parte del CdA della Juve . A renderlo noto è lo stesso club bianconero, attraverso una nota sul proprio sito Internet. “A entrambi va il ringraziamento di Juventus per il lavoro svolto e la passione messa giorno dopo giorno nell’affrontare le sfide quotidiane”. Il nuovo CdA sarà nominato domani .

"Nedved ha dato tutto per la Juventus"

Di Nedved, la Juve ricorda la straordinaria carriera: “Ha dato tutto per la Juventus. Da giocatore prima, da membro del CdA e vicepresidente poi. Volgendo lo sguardo al campo, per lui parlano i numeri: 327 presenze, lo straniero che ne ha collezionate di più nella storia del club, 65 gol e una ricca collezione di trofei, tra cui spicca, a livello personale, il Pallone d’Oro conquistato nel 2003. Nel 2009, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, comincia la sua seconda vita bianconera. Nel 2010 entra nel Consiglio di Amministrazione, nel 2015 diventa vicepresidente del club, e anche in questa nuova veste continua a vincere. Sarebbe impossibile descrivere in poche parole il percorso vissuto insieme. Restano i ricordi straordinari delle vittorie conquistate fianco a fianco e di tutti i momenti condivisi in questi anni” "Arrivabene ha definito le strategie societarie guardando al futuro"