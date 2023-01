Nuovo CdA Juve in diretta, l'addio di Agnelli. Ferrero è il nuovo presidente

Dopo aver consegnato la maglia bianconera a Ferrero, Agnelli ha salutato tutti con un eloquente: "Avrete in me un grandissimo tifoso"

10:50

L'ultima signora degli Agnelli

Si chiude così un lungo capitolo di storia iniziato il 19 maggio 2010, quando Agnelli andò al timone di una Juve da ricostruire sulle macerie di Calciopoli e che ha trasformato, sul campo, in una corazzata capace di vincere 19 trofei e, fuori, in un club moderno, attraverso una visione manageriale che si è concretizzata nel nuovo stadio, nella Juventus Women, la formazione femminile che ha portato dieci titoli, e nella seconda squadra. Il finale non è stato però in linea con gli anni precedenti, tra un declino sportivo, lo scivolone della SuperLega e le inchieste giudiziarie che hanno portato alle dimissioni. Leggi tutto.

10:45

Agnelli lascia anche i CdA di Exor e Stellantis

“Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, la mia volontà è di trovarmi davanti a una pagina bianca di affrontare con entusiasmo e passione. È stata una mia decisione personale, che farò un passo indietro nelle assemblee delle società quotate in cui partecipo come consigliere, Exor e Stellantis. Una decisione d’accordo con John Elkann, con Ajay Banga (presidente di Exor, ndr) e Carlos Tavares (ceo di Stellantis, ndr), ma una mia decisione. Un passo indietro nelle società quotate che reputo come decisione fondamentale per avere libertà di pensiero”.

10:40

Agnelli ringrazia tutti e menziona i momenti delicati che "vanno gestiti"

Il presidente uscente ha ringraziato tutti gli uomini e le donne che fanno parte dell'universo Juventus, compresi coloro che hanno avuto un ruolo in bianconero in passato, come gli allenatori. Ha poi menzionato gli aspetti più difficili che hanno caratterizzato i tredici anni di presidenza: "C’è stato anche qualche momento delicato: il calcio scommesse nel 2010, Last Banner, Prisma, alcuni dovranno ancora essere gestiti".

10:30

Nedved: "Grazie presidente. So quanto ami la Juve"

Le parole di Nedved nel corso dell'Assemblea: "Dal 2010 ho potuto imparare ogni giorno qualcosa e dare il mio contributo. Da vice presidente è stato un lavoro quotidiano fatto di incontri e discussioni ma soprattutto passione. Senza la passione non ce l'avrei mai fatta. Alla fine grazie presidente, grazie a te per l'amicizia anche fuori dal lavoro, penso alle partite del giovedì dove si è rafforzata la nostra unione. So quanto ami la Juventus e quanti sacrifici hai fatto è stato un onore stare al tuo fianco"

10:25

Agnelli: "Il calcio europeo ha bisogno di riforme strutturali"

"La mia proposta era la creazione di un sistema di leghe con promozioni e retrocessioni nelle competizioni europee con una simbiosi con I tornei nazionali. Dal 1929 a oggi hanno giocato in serie A solo 68 squadre e alcune per pochissimo. Un sistema aperto a tutti basato su meriti sportivi. Sono proposte fatte nel 2019. Questa analisi rimane valida ancora oggi. Se io avessi voluto mantenere una posizione privilegiata da presidente Eca non avrei preso le decisioni che ho preso. Il calcio europeo ha bisogno di riforme strutturali altrimenti avremo un declino a favore della Premier League che dominerà. I regolatori attuali non hanno intenzione di sentire i problemi dell'industria calcio. Sono in una posizione di monopolio. Auspicio è che la Corte europea riconosca l'abuso di posizione dominante della Uefa"

10:18

Agnelli: "Si chiude un capitolo di storia"

Uno stralcio del discorso del presidente uscente: "Non voglio nascondere l'emozione. Oggi si chiude un capitolo di storia della Juventus, mio e di Pavel. Un capitolo di 13 anni".

10:10

Agnelli ricorda Vialli e Castano

Prima di dare il via all'Assemblea, Andrea Agnelli ha ringraziato i presenti e ricordato, insieme a Pavel Nedved, degli anni trascorsi alla guida del club. Agnelli ha anche ricordato Castano e Vialli, ex capitani bianconeri recentemente scomparsi, chiedendo ai presenti un minuto di silenzio

10:05

Ferrero verso la carica di presidente

Gianluca Ferrero è stato indicato da Exor come nuovo presidente, mentre come direttore generale c'è Maurizio Scanavino. Il principale riferimento per la parte sportiva sarà Allegri.

10:00

Juve, si nomina il nuovo CdA: i punti all'ordine del giorno

E' un giorno molto importante in casa Juventus. L'assemblea degli azionisti nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione. Questi sono i punti all'ordine del giorno: 1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 3) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4) determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Torino - Allianz Stadium