Juve, è ufficiale: Pogba, Vlahovic e Cuadrado tornano in campo

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito il report dell'allenamento odierno in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza . La squadra di Allegri ha anche affrontato in un test congiunto il Fossano , squadra militante in Serie D.

Juve, riecco finalmente gli infortunati

L'amichevole contro la squadra della provincia di Cuneo, della durata di 45 minuti, è stata la prima occasione per rivedere in campo in una partita Paul Pogba, Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado. I tre calciatori erano tornati ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni e stanno bruciando le tappe per essere nuovamente a disposizione anche in un match ufficiale. Di seguito il comunicato della Juventus sull'allenamento odierno: "Dopo l’allenamento del mattino, al pomeriggio test congiunto della durata di 45 minuti con il Fossano cui hanno preso parte Cuadrado, Vlahovi? e Pogba".