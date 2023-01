Stangata alla Juve, ai confini della lealtà

Prenderà un punto, massimo due, aveva anticipato qualcuno. Vedrete, stavolta la passerà liscia, era stata la previsione di un noto giurista, che aveva aggiunto: «La bastoneranno più avanti, quando esamineranno il caso dei tre stipendi su quattro spostati sul bilancio successivo, il comunicato del marzo 2020, la falsa comunicazione. Falsa secondo l’accusa». Alle 21 e 08 di ieri, dopo un’interminabile camera di consiglio, i giudici della Corte federale hanno demolito qualsiasi pronostico e ottimismo raddoppiando addirittura la richiesta del procuratore Giuseppe Chiné: la penalizzazione è così passata da 9 a 15 punti. Immediato l’effetto sulla classifica oltre che sul futuro prossimo della Juve. Processo riaperto, dunque, e Juve asfaltata. Inibizioni per l’intero consiglio d’amministrazione, peraltro dimessosi a dicembre: dai 30 mesi per Paratici ai 16 per Cherubini, dai 24 per Andrea Agnelli e Arrivabene agli 8 a testa per Nedved, Vellano, Garimberti, Grazioli, Caitlin Mary Hughes, Marilungo e Roncaglio. Prosciolti tutti gli altri club e dirigenti che risultavano “imputati” nel precedente processo. Ora i legali della Juve prepareranno il ricorso da presentare nell’unico grado di giudizio previsto, il Collegio di Garanzia del Coni. "L’odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte della Corte d’appello federale” hanno dichiarato gli avvocati della società bianconera Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, "ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato”. Perché la Juve sì e gli altri no? Le plusvalenze non si fanno da soli, ma in due.