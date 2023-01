Plusvalenze Juve, segui l'udienza in diretta: si decide sul processo

ROMA - Giornata importante quella di oggi (venerdì 20 gennaio) per la Juventus . È infatti iniziata alle 12,50 da remoto, presso la Corte federale d'Appello a sezioni unite , la discussione sull' istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc relativa alla riapertura del caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus e altri otto club (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Nella vicenda sono coinvolti anche 52 dirigenti o ex dirigenti fra i quali Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini. Per prima cosa, dunque, verrà discussa l'ammissibilità del ricorso di revocazione dopo che la stessa Corte federale aveva assolto, nel maggio 2022, i club e dirigenti coinvolti. La Procura federale ritiene che l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino abbia fatto emergere nuovi elementi e qualora l'istanza dovesse essere accetta, il procuratore Chiné procederebbe con la richiesta delle sanzioni per le società e i soggetti interessati.

Le richieste di Chiné per gli altri club

Se per la Juve il procuratore federale Chiné ha chiesto una penalizzazione di 9 punti (e l'inibizione dei dirigenti deferiti), per gli altri club coinvolti (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) ha chiesto invece solo un'ammenda come era accaduto nel primo processo sulle plusvalenze.

Il parere dell'avvocato Grassani

"Gli elementi nuovi prodotti dalla Procura Federale non sono idonei a incidere sulla sostanza della decisione assunta dalla Corte, ovvero che i deferiti non potevano essere sanzionati per l'inesistenza di una norma che disciplini i criteri per l'attribuzione del 'valore' dei calciatori". Questo il parere espresso alla vigilia dell'udienza dall'avvocato Mattia Grassani, che ha rappresentato il Napoli nel procedimento conclusosi con il proscioglimento degli undici club coinvolti e di 59 dirigenti. "La Corte nel maggio scorso - sottolinea Grassani - decise di trasmettere gli atti al presidente Figc fornendo spunti per l'adozione dell'auspicata riforma normativa".

Chiné chiede penalizzazione e inibizioni

Nell'udienza della Corte Federale d'Appello sull'istanza di riapertura del filone plusvalenze iniziata oggi, il procuratore federale Chiné ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione afflittiva per non entrare nelle coppe europee. Chiesta anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

Juve fiduciosa alla vigilia

Nei giorni precedenti all'udienza la Juve professava ottimismo: "Confidiamo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto" ha scritto il club bianconero all'interno della mail di risposta a Report poi resa pubblica dopo la trasmissione dedicata alla Juve andata in onda su Rai 3.

Collegato il presidente Ferrero

Collegato da remoto da Torino per seguire l'udienza c'è anche il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Con i legali del club bianconero ci sono anche il ds Federico Cherubini e Fabio Paratici, ora dirigente del Tottenham.