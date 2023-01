Caso plusvalenze, come sarebbe la nuova classifica con la penalizzazione Juve

Se la Corte Federale d’Appello accogliesse la richiesta avanzata dal procuratore Giuseppe Chiné, e cioè nove punti di penalizzazione in classifica, la Juve si ritroverebbe con una strada molto in salita per poter partecipare alla prossima edizione delle coppe europee. I bianconeri sono attualmente terzi con 37 punti, ma se la richiesta venisse accolta, finirebbero a 28 punti, quindi in settima posizione a meno sei da Roma, Atalanta e Lazio e a meno nove dall’Inter.