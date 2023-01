Incubo Juve, in arrivo altri punti di penalizzazione?

Non sembrano ancora finite le brutte notizie per la Juventus, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica comminata ieri dalla Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze. Non va infatti dimenticato che le indagini che gravano sulla società bianconera sono di due tipi: uno è quello sul caso plusvalenze, che ha portato ai 15 punti di penalizzazione in classifica, l’altro riguarda invece la cosiddetta “manovra stipendi”, secondo filone sul quale la giustizia sportiva dovrà esprimersi. Il rischio che la Juve possa subire una seconda pesante sanzione è reale.