Diretta Allegri dopo il caso plusvalenze Juve: "Oggi la società parlerà alla squadra" LIVE

12:18

"Nel calcio tutto è possibile"

Per Allegri la situazione attuale della Juventus può essere un'occasione: "Sono convinto che i ragazzi faranno di tutto per ottenere il massimo. Abbiamo di fronte una sfida e magari riusciremo a fare qualcosa di straordinario. Nel calcio tutto è possibile".

12:14

"Oggi la società parlerà alla squadra"

Allegri conferma che il suo ruolo gli impone di pensare al campo. Al resto ci penserà oggi la società: "Rabiot sta bene. Oggi Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra e noi dobbiamo pensare solo ad allenarci e alla partita contro l'Atalanta. Quello che è successo è un dato di fatto. Questa è un'opportunità per dare il massimo. Non sappiamo dove saremo il 5 giugno, ma c'è l'Europa League e la Coppa Italia più 60 punti a disposizione in campionato. Non sono uno che ama molto parlare. La squadra sa cosa bisogna fare per noi non è cambiato nulla. Il primo obiettivo è arrivare a 25 punti poi vediamo per il girone di ritorno".

12:12

"Settimana prossima tornano Vlahovic e Pogba"

Buone notizie, per Allegri, arrivano dal campo: "Noi dobbiamo lavorare nel migliore dei modi. Settimana prossima avremo a disposizione Pogba e Vlahovic. Domani tornerà Cuadrado. Dobbiamo continuare a lavorare per non avere rimpianti. Da queste situazione solitamente si esce rafforzati, bisogna vincere le partite sul campo. Cerchiamo di arrivare adesso al settimo posto e poi vediamo".

12:09

"Per noi non cambia niente"

Allegri continua a ribadere che bisogna pensare solo al campo: "Manteniamo un profilo basso, noi siamo qui per questo, dobbiamo solo pensare al campo. Il -15 non cambia assolutamente niente, noi dobbiamo fare punti. Domani ci aspetta una partita difficile perché l'Atlanta sta giocando bene e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Una vittoria ci permetterebbe di agganciare il settimo posto e noi dobbiamo fare un passettino alla volta. Poi ci sarà Europa League, Coppa Italia, noi dobbiamo continuare a lavorare con il profilo basso".

12:05

"Vogliamo un grande girone di ritorno"

Max Allegri prova ad infondere fiducia alla Juventus: "Domani è una partita importante. Bisogna compattarsi e continuare a lavorare e pensare al campo. Possiamo ancora andare in Champions".

12:00

Via alla conferenza di Allegri

Inizia la conferenza di Max Allegri prima di Juventus - Atalanta

11:42

Procuratore Chinè, minacce e insulti

Dopo la sentenza di ieri, sui social si è scatenata una vera bufera nei confronti del procuratore della Figc Giuseppe Chinè con tanto di insulti e minacce.

11:15

Tutto pronto per la conferenza di Allegri

Dopo una delle giornate più difficili della storia della Juventus, tutto pronto allo Juventus Stadium per la conferenza di Max Allegri, in programma a mezzogiorno.

