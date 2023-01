Juventus diretta: penalizzazione -15, ecco le reazioni

ROMA - Il giorno dopo è quello che raccoglie i commenti, le reazioni, le analisi e gli scenari futuri sullo scandalo che ha travolto la Juventus, penalizzata dalla Corte federale d'appello con 15 punti in meno in classifica e sanzionata nelle sue figure dirigenziali chiave: da Agnelli a Nedved, passando per Cherubini e Arrivabene, fino a Paratici, tutti inibiti e pesantemente colpiti. Il terremoto del caso plusvalenze sta avendo eco in tutto il mondo, scatenando le reazioni sul web e sulla stampa estera: seguiamo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi (sabato 21 gennaio).

12:16

Allegri: "Dispiaciuto per Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Nedved"

"Il mio ora sarà un ruolo diverso con la squalifica di Cherubini? Sono dispiaciuto a livello personale per Cherubini, Agnelli, Arrivabene e Nedved. Oltre all’aspetto professionale c'è l'aspetto umano che va oltre a tutto. Solo la Juve condannata? Quando mi hanno detto dei -9 punti ho fatto il calcolo per capire quanti ne servivano per arrivare in Champions, dopo il -15 ne ho fatto un altro. Bisognerà fare una cosa straordinaria", ha concluso Allegri.

QUI LA CONFERENZA COMPLETA

12:11

Allegri: "Resto alla Juve, se non mi mandano via"

"La squadra sa cosa bisogna fare, per noi non è cambiato niente. Serve una forza interiore e calarsi nuovamente nella classifica. Il primo obiettivo è arrivare a 25 punti, poi vediamo nel girone di ritorno. Se l’esclusione dalle coppe cambia il mio futuro? Io sono e rimarrò allenatore della Juventus, a meno che non mi mandano via. In certi momenti bisogna essere responsabili ed essere uomini", ha sottolineato Allegri.

12:07

Allegri: "Ci stavamo giocando il campionato..."

"Settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic e domani avremo Cuadrado a disposizione. Prima della sentenza di ieri avevamo 37 punti, a un punto dal secondo posto e con tutte le chance di giocarci un posto in Champions e il campionato. La sentenza definitiva ci sarà tra due mesi e non dovremo avere dei rimpianti per non aver fatto quello dovevamo fare. Questo è un grosso imprevisto, ma singolarmente se ne esce rafforzati", ha proseguito Allegri.

12:03

Allegri: "Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo"

"Domani sarà una partita importante per chiudere al meglio il girone d’andata, bisogna ricompattarsi tutti e lavorare col profilo basso, noi dobbiamo solo pensare al campo. L’approccio con questo -15 non cambia, noi dobbiamo fare punti. Giochiamo in casa e dobbiamo vincere per agganciare il settimo posto, poi abbiamo Europa League e Coppa Italia", ha dichiarato Allegri.

12:00

Allegri in conferenza stampa

A breve Allegri parlerà in conferenza stampa il giorno dopo la sentenza sul caso plusvalenze.

11:50

Paratici inibito: "Tottenham nervoso" e i tifosi chiedono la cacciata

"Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA". Questo recita il dispositivo della Corte federale d'appello per quanto riguarda la sanzione (due anni e mezzo) inflitta all'ex ds della Juventus, coinvolto nel caso plusvalenze, oggi al Tottenham. Proprio gli Spurs, come ricorda il Telegraph, ora vogliono capire se il proprio dirigente potrà continuare a svolgere la sua regolare attività di direttore generale. Trapelerebbe un certo nervosismo nei vertici del Tottenham per questa situazione, che ha scosso anche i tifosi della squadra inglese, infuriati sui social e scatenati nel chiedere la cacciata di Paratici.

11:30

Christillin: "La Juve ha ragione, 15 punti un'enormità"

Il Corriere di Torino riporta le parole di Evelina Christillin, membro del consiglio FIFA in quota Uefa e storicamente vicina alla famiglia Agnelli: "Ho letto la memoria difensiva della Juventus: il club ha ragione a dire ne bis in idem, non si può essere condannati per un reato per il quale si è già stati assolti. […] Ritengo che quindici punti di penalizzazione siano un’enormità; nessun’altra squadra punita, solo la Juve, ma non credo che le plusvalenze si facciano in solitudine. Inoltre, parlando di plusvalenze, ogni giudizio sul valore dei giocatori è molto arbitrario".

11:10

Sui social è incontrollato l'attacco che il procuratore federale Giuseppe Chinè sta subendo da diversi tifosi, inferociti contro la decisione di punire la Juventus così severamente. Sul web insulti, offese e soprattutto minacce di morte stanno prendendo di mira Chinè, che inizialmente aveva chiesto 9 punti di penalizzazione e che voleva la Juventus fuori dalle coppe europee ("La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee", queste le sue parole prima della sentenza della Corte federale).

10:30

Juve fuori dalle coppe europee? Il rischio c'è. Potrebbe non servire a nulla una eventuale qualificazione in Champions League tramite il campionato o attraverso la vittoria dell'Europa, se la Uefa deciderà di punire i bianconeri. Il range di di sanzioni è ampio: dalla multa all’esclusione dalle coppe, anche per un periodo lungo.

10:10

L'inibizione per 16 mesi del direttore sportivo Cherubini fa sorgere un altro problema in casa Juve, quello legato all'operatività sul mercato. Serve un'altra figura dirigenziale per uscire dall'empasse: cosa succederà adesso?

9:55

Il messaggio di Chiellini

Non è più il capitano della Juventus, non è più nella Juventus, ma lo è stato per tanti anni e continua a rappresentare la vera anima bianconera, per questo Giorgio Chiellini si è sentito di pubblicare un messaggio sui social dopo lo scossone che ha fatto tremare il club: "Quando sei della Juve lo sei per sempre", ha scritto.

9:40

La data cerchiata in rosso è quella del 27 marzo per l'udienza preliminare, ma rimane di grande attualità anche il tema della "manovra stipendi" e il caso legato a Cristiano Ronaldo e alla "famosa carta che non dovrebbe esistere".

9:00

Del Piero "ignora" la Juve e posa con Totti e Henry

Non entra nel dibattito pubblico e social Del Piero, per ora in silenzio su quanto accaduto alla Juventus. L'ex capitano bianconero non si è ancora espresso, forse non lo farà. L'ultimo post su Instagram è una foto con Totti e Henry a Riyad: "Un tridente ammirevole", questa la didascalia.