Juve, Cuadrado cita Sivori: il messaggio per i tifosi

Juan Cuadrado si è aggiunto alla lunga lista dei calciatori bianconeri che hanno postato dei messaggi dopo la penalizzazione di 15 punti per la Juventus . Il colombiano ha scelto Instagram per parlare ai tifosi, citando un grande ex del club torinese.

Cuadrado: "La Juve non si arrende mai"

L'esterno colombiano ha postato una foto del centro sportivo bianconero che ritrae una celebre frase di Omar Sivari: "Qui bisogna lottare sempre e quando sembra che tutto sia perduto, crederci ancora, la Juve non si arrende mai". Un chiaro messaggio diretto ai tifosi per trasmettere compattezza a tutto l'ambiente in vista della sfida casalinga contro l'Atalanta, in programma domenica 22 gennaio alle 20:45.