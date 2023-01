Juve penalizzata, ora c’è l’incubo Uefa

TORINO - Da 37 punti a 22. Dal terzo posto in classifica al decimo. La stangata clamorosa della Corte di appello federale alla Juventus per il caso plusvalenze cambia radicalmente lo scenario e le prospettive della stagione dei bianconeri. Quindici punti di penalizzazione fanno sprofondare i bianconeri a metà classifica, a distanza siderale da quel quarto posto che era l’obiettivo minimo della stagione e che ora diventa quasi una chimera. La posizione, occupata adesso dalla Lazio, è lontana a dodici lunghezze, stessa distanza di quella settima posizione che varrebbe la Conference League, che attualmente è appannaggio della Roma. «La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee» aveva detto a tal proposito il Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, nella sua requisitoria, al termine della quale aveva chiesto nove punti di penalità. La Corte è andata oltre e ha quasi raddoppiato la sanzione e adesso, al netto di ciò che potrà decidere il Collegio di Garanzia del Coni - terzo grado di giudizio, cui la Juve si rivolgerà entro un mese da quando saranno pubblicate le motivazioni - l’orizzonte è decisamente fosco per la squadra di Allegri.

Addio Champions Il pronunciamento di ieri suona come un addio alla prossima Champions League, vitale per i conti dei club di vertice e in particolare per quelli della Signora, già in rosso per oltre 238 milioni nell’ultimo bilancio. Adesso i bianconeri avranno davanti un’impresa che assomiglia tanto alla scalata dell’Everest. Il percorso ha due vie: una rimonta clamorosa in classifica o la vittoria dell’Europa League. Non ci sono altre possibilità, ad oggi, nonostante la classifica veda un bell’asterisco accanto alla Juve, in attesa del Collegio di Garanzia del Coni. La squadra di Allegri ha quindi davanti metà stagione per provare l’impossibile: 20 partite, ovvero 60 punti, a disposizione in campionato per tentare la scalata al vertice. Parallelamente c’è il cammino continentale, con l’avventura in Europa League, generata dalla sciagurata eliminazione dalla Champions. A metà febbraio, i bianconeri dovranno affrontare i playoff contro il Nantes per guadagnarsi gli ottavi di finale: saranno le prime due tappe di un percorso di nove partite potenziali, fino alla finale di Budapest, poi ovviamente da vincere.