Chiesa, scintille dopo Juve-Atalanta: cosa è successo

Mezz’ora di partita per l’attaccante bianconero goleador in Coppa Italia

Il direttore di gara Marinelli ha faticato per tenere a bada la situazione e alla fine Chiesa ha rimediato un cartellino giallo. Per l’attaccante juventino, in gol in Coppa Italia contro il Monza dopo 348 giorni, il ritorno in campionato, con la mezz’ora nel finale dopo essere subentrato a Kostic, è stata molto meno brillante rispetto al match di Coppa di giovedì.