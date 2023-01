Juventus-Atalanta 0-1 diretta: Lookman beffa Szczesny al 5' LIVE

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) la Juventus di Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5-1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , con il club che ha intanto già annunciato di voler presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni . "Il -15 non cambia niente" ha detto il tecnico juventino ( scivolato in classifica fuori dalla zona Europa) alla vigilia della sfida contro la Dea di Gian Piero Gasperini , in lotta per un posto in Champions League e reduce da due vittorie di fila in campionato e dal successo contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto invece la Juve superare il Monza. Di seguito la diretta del match...

21:04

18' - Ci prova ancora Di Maria

Attacca ancora la Juve: batti e ribatti in area atalantina e Di Maria al volo di sinistro impegna ancora Musso, con l'arbitro che ferma poi tutto per un fuorigioco.

21:01

15' - Palomino ko, dentro Demiral

Prima sostituzione per l'Atalanta: Palomino è costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto Gasperini getta nella mischia Demiral (ex della partita).

20:58

12' - Di Maria impegna Musso

Insiste al Juve alla caccia del pari: azione personale di Di Maria, che si libera di due avversari e poi impegna il portiere Musso con un sinistro dal limite.

20:56

12' - Locatelli pericoloso

Reazione Juve con Locatelli, che raccoglie la palla fuori dall'area atalantina sugli sviluppi di un corner e cerca invano la porta con il destro: palla fuori di poco.

20:50

6' - Palomino rischia su Milik, proteste Juve

Proteste della Juventus per un contatto tra Palomino e Milik nell'area atalantina: per l'arbitro Marinelli è tutto regolare.

20:49

5' - Lookman beffa Szczesny: gol Atalanta

Si sblocca al 5' la partita allo Stadium, con la Juve punita da Lookman: l'attaccante nerazzurro beffa un incerto Szczesny e porta in vantaggio l'Atalanta che ora conduce 1-0.

20:45

1' - Iniziata Juve-Atalanta

Iniziata Juventus-Atalanta allo Stadium di Torino, dove il primo possesso palla è per i nerazzurri ospiti.

20:42

Juve, frase di Vialli nello spogliatoio

In un momento difficile come quello che sta vivendo la Juventus, i bianconeri hanno scelto una frase di Gianluca Vialli per motivarsi prima del match con l'Atalanta. "La principale caratteristica alla Juve è la testa bassa. L'umiltà rispetto a quello che si vince, che è sempre tanto", queste le parole del grande ex scomparso di recente che campeggiavano nello spogliatoio della Juve a ridosso della sfida con la Dea.

20:36

Juve, la carica di Danilo nel pre-match

Poco prima di Juve-Atalanta ha parlato Danilo, leader della squadra di Allegri chiamata a reagire sul campo alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'Appello: "Questo è un giorno che verrà ricordato per sempre nella storia della Juventus - ha detto il difensore brasiliano ai microfoni di Dazn - e noi abbiamo la responsabilità di scendere in campo e rappresentare questa società. Il nostro dovere non cambia ed è quello di vincere per noi, per il club e per i tifosi. La società ci ha detto di restare uniti ed è così che affronteremo questo difficile momento, facendo ognuno del proprio meglio nel suo ruolo: i dirigenti fuori dal campo, noi in campo e i tifosi sugli spalti".

20:28

Juve e il 'tabù' Atalanta

L'Atalanta è imbattuta da cinque confronti contro la Juventus in Serie A (2vittorie e 3 pareggi). In tutta la sua storia solo una volta è riuscita a giocare sei incontri di fila contro i bianconeri senza perdere: è accaduto tra il 1963 e il 1966.

20:20

Juve, parla Scanavino

Prima di Juve-Atalanta ha parlato Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer dei bianconeri che ha commentato così la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'Appello: "Prima di tutto - ha esordito ai microfoni di Dazn - come club prendiamo le distanze dagli pseudotifosi che hanno usato toni di minaccia verso il presidente federale Gravina e il procuratore federale Chiné. Per quanto ci riguarda sosterremo con grande forza la nostra difesa, ma nei modi e nelle sedi opportune. Riteniaom questa sentenza assolutamente ingiusta e iniqua. Aspettiamo le motivazioni che dovrebbero arrivare entro fine mese ma faremmo appello al Coni per sostenere le nostre posizini che sono solide e chiare. Ringrazio anche i tifosi delle altre squadre e addetti ai lavori o i commentatori tv e social che hanno compreso l'ingiustizia di questa decisione. Hanno compreso che la giustizia federale può agire in modo sommario e ingiusto e che quello che è successo oggi alla Juve - ha aggiunto il direttore generale bianconero - può succedere domani a un'altra squadra".

20:12

Juve, lo striscione dei tifosi

"Serie A o Serie B noi siamo sempre qui solo per la Juventus Fc": recita così lo striscione esposto dai tifosi bianconeri all'esterno dell'Allianz Stadium prima del calcio di inizio di Juve-Atalanta. Il popolo juventino prova cvosì a farsi sentire dopo la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta ai bianconeri dalla Corte d'Appello della Figc.

20:09

Juve, Barzagli sul -15

Prima del match l'ex bianconero Andrea Barzagli, ora commentatore per Dazn, ha parlato della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'Appello: "Aspettiamo le motivazioni della sentenza - ha detto l'ex difensore in diretta nel pre-match - ma se parliamo solo di plusvalenze è difficile che si possa farli da soli".

20:02

Juve-Atalanta, la 'meglio gioventù'

I tre giocatori più giovani con più di 10 presenze in questa Serie A sono Giorgio Scalvini, Fabio Miretti e Rasmus Hojlund; in generale sono 12 le gare da titolare per il centrocampista della Juventus nel massimo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo Paul Pogba (13) e Alessio Tacchinardi (14) ne hanno collezionate di più in bianconero prima di compiere 20 anni.

19:53

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Demiral, Soppy, Vorlicky, Pasalic, Muriel. All. Gasperini

19:49

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Cuadrado, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri

19:46

Juve, promosso il dirigente Calvo

Prime mosse del nuovo CdA della Juve dopo le recenti dimissioni di quello precedente: Francesco Calvo, già Chief of Staff della società, è stato promosso a Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino.

Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti. (LEGGI TUTTO)

19:34

Juve, il comunicato degli ultras

Furiosi i tifosi della Juve dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello. Poche ore prima del match gli ultras juventini hanno diramato un comunicato: "Questa volta è peggio del 2006. In quel caso eravamo veramente incolpevoli. Oggi no....". (LEGGI TUTTO)

Torino, Juventus Stadium